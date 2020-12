Viiruse tõttu jäävad Haapsalus ära toidupanga kogumispäevad

Täna ja homme kogub toidupank üle Eesti vähekindlustatud peredele toidukaupa. Koroonaviiruse leviku ja seatud piirangute tõttu jäävad toidukogumispäevad ära Jõhvis, Põlvas ja Haapsalus.

Toimetulekuraskustes perede tarbeks saab toitu annetada 47-s kaupluses reedel kell 13-19 ja laupäeval kell 12-19. On poode, kus toidukogumispäevad toimuvad vaid ühel päeval ja poode, kus kellaajad on natuke teised.

Sel aastal on suurenenud töötute inimeste arv, mille tulemusel on märgatavalt kasvanud ka toiduabivajadus. Annetades toidukaupa toidupanga kärudesse on kõikidel võimalus aidata oma piirkonna puudust kannatavaid inimesi. Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ -tüüpi toidukaup, näiteks konservid, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal, õlid, aga ka moosid, mahlad, kohv, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused.

Piirkondlikud toidupangad jagavad kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele. Detsembrikuistel toidukogumispäevadel annetatud kaup hakkab jõudma puudust kannatavate peredeni juba jõuluajal.