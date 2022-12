Toidupank kogub täna ja laupäeval poodides annetusi

Toidupank varub 9. ja 10. detsembri toidukogumispäevadel üle Eesti 77 kaupluses kauasäilivat toitu suurenenud toiduvajaduse leevenduseks ja toiduvarude rikastamiseks.

Haapsalus koguvad toidupanga vabatahtlikud toiduannetusi ainult reedel kell 15-19 Rannarootsi Selveris, ütles Läänemaa toidupanga juht Anu Aljaste. Ta lisas, et samas on Selveris aasta läbi olemas toidukogumise kast ning Haapsalu Rimis saab detsembris toidupanga käru, kuhu abivajajatele mõeldud toiduannetusi jätta saab.

„Toidupanga abivajajate arv on sellel aastal jõudnud keskmiselt 20 000 inimeseni nädalas, kellest ligi 8000 moodustavad lapsed. Abivajajate tõusu põhjuseid on mitmeid – inflatsioon, kõrgenenud energiahinnad, Ukraina sõjapõgenike lisandumine, suhtelise vaesuse kasv,” rääkis Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn. Ta lisas, et teadlikult enne jõule annetatud toidud on oluline lisa puudustkannatavate inimeste toidulauale.

Boerefijni sõnul on Toidupanga toidukäive sel aastal võrreldes mullusega kasvanud, kuid seda peamiselt kauplustest nn päästetud toidu arvelt. „Eesmärk on päästetud toidule lisada juurde kvaliteetseid kauasäilivaid tooteid, et toidupakk oleks mitmekesisem ja toitvam. Nendest aga on Toidupankadel kõige suurem puudus,” lisas Boerefijn.

Igapäevaselt jagab Boerefijni sõnul Toidupank suuremas osas kauplustest päästetud toitu, mis läheks muidu äraviskamisele. Suurem kogus kvaliteetset pika säilivusajaga toitu aitab päästetud toidule olulisel määral mitmekesisust lisada.

„Kampaanias osaleb 77 jaekauplust üle Eesti, kus kahe päeva jooksul on kokku osaleb üle 1000 vabatahtliku, kes aitavad annetusi koguda ja kogutud kaupa transpordiks ette valmistada,” sõnas Boerefijn. Sel aastal toimuvad Toidupanga toidukogumispäevad teist korda, aprilli alguses toimunud kampaania raames annetati kokku üle 40 000 kg toitu.

„Kutsume kauplusekülastajaid üles lisama enda ostukorvi annetamiseks kasvõi mõni toode, mis võiks jõulude eel puudustkannatavatele inimeste toidulauale tervislikku ja meeldivat lisa pakkuda,” rääkis Boerefijn. Ettevõtmisega on liitunud valik Rimi, Prisma, Selveri, Coopi, Maksimarketi, Konsumi, Lidli ja Maxima toidupoode üle Eesti.

Kõik, kes soovivad toidupankade tööle kaasa aidata, kuid ei saa osaleda toidukogumisaktsioonis, võivad panustada rahalise annetusega. Annetada on võimalik Eesti Toidupanga kodulehel: https://www.toidupank.ee/rahalised-annetused/ või helistades annetustelefonidele:

900 9005 – annetad 2 eurot

900 9010 – annetad 8 eurot

Eesti Toidupank tegutseb 2010. aasta märtsist, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. 2022. aastal on Toidupank abivajajatele jaganud üle 3,7 miljoni️ kilogrammi päästetud ja annetatud toitu. Lisaks sellele jagatakse neljal korral aastas Euroopa Liidu toiduabi. Toidupanga võrgustikus tegutseb erinevates maakonnakeskustes kokku 16 Toidupanka.