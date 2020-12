Lääne Elu paberleht laupäeval, 12. detsembril

Esmaspäevast võib treenida üksi või kümneliikmelise seltskonnaga õues

Kui seni on pidanud vaid baarid uksed tavapärasest oluliselt varem kinni panema, siis esmaspäevast on kõik koolid suletud, lõpetatud on huvitgevus ning sportida on lubatud üksi või väljas kuni kümneliikmelises seltskonnas.

Äripäeva Läänemaa edetabeli tipu vallutasid kalurid

Majanduslehe Äripäev koostatava edukate ettevõtete Läänemaa edetabeli esinumbriks tõusis eelmise aasta tulemuste põhjal Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu.

Kunstnikepaari kiiksuga äri – Exceli-mehed siia ei tule

Kunstnikepaar Aavo Ermel ja Piret Port jätsid elu Lahemaal kõhklusteta sinnapaika ja kolisid Haapsallu.