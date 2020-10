Politsei alustas möödunud nädalal 32 menetlust

Möödunud nädal möödus Haapsalu politseijaoskonnale patrulltalituse juhi Meelis Laurmanni sõnul rahulikult. Alustati üks kriminaal- ja 31 väärteomenetlust.

Enamik väärteomenetlusi olid liiklusalased rikkumised.

Kriminaalmenetlust alustati sündmuse suhtes, kus 4. oktoobri õhtul kasutati Lääne-Nigula vallas omaniku loata ATVd.

„Tahaksin aga meelde tuletada, et sügis on käes ja õues läheb aina varem pimedaks. Seetõttu peaksid need jalakäijad, kes seda veel teinud ei ole, väliriietele kinnitama helkuri. See väike vidin muudab teid nii linna- kui ka maaliikluses sõidukijuhtidele nähtavaks ja võib päästa teie elu. Korralik helkur on auto lähitulede valguses sõidukijuhile nähtav juba 130 meetri kauguselt. Nii on sõidukijuhil aega sõidukiirust vähendada ja teist ohutult mööduda,” ütles Laurmann.