Galerii: Noarootsi hariduslugu sai oma puu

Noarootsi hariduse 370aastane ajalugu on nüüd puukujulise taiesena Noarootsi koolimaja ees kõigi silme all.

Esmaspäeva hommikul tähistati Noarootsis õigupoolest mitut tähtpäeva korraga – piirkonna hariduselu juubeleid, õpetajate päeva ja Noarootsi gümnaasiumi direktori Laine Belovasi suurt tunnustust – Eesti haridustöötaja elutööpreemiat.

Noarootslased on oma haridusasjad osanud sättida nii, et ühel aastal on mitu ümmargust tähtpäeva. Sel aastal täitub 370 aastat Noarootsi haridusloo algusest ehk sellest kui Noarootsi kirikuõpetaja Isaac Hasselblatt hakkas kiriku juures kohalikele talulastele kirjatarkust õpetama.

Sada aastat möödub tänavu Pürksi mõisas Pürksi põllutöö- ja rahvaülikooli asutamisest – see kool tõi kokku noored kõikidelt eestirootsi aladelt.

Noarootsi kooli eelkäija, Pürksi kooli asutamisest möödub tänavu 90 aastat ja Noarootsi gümnaasiumi asutamisest 30 aastat.

Kõik need tähtpäevad ongi Noarootsi kooli ja gümnaasiumi vilistlane Maris Korrol hariduspuu skulptuuril ära märkinud. „Nii nagu loodus on noorele puule soodne keskkond, on haridus seda noorele inimesele,” selgitas Korrol oma skulptuuri ideed.

Puua avamisele eelnenud aktusel tegid Noarootsi kooli ja gümnaasiumi õpilased tagasivaate Noarootis hariduslukku ning õpetajate päeva puhul tänati mõlema kooli aasta õpetajaid.

Fotod Arvo Tarmula