President Kersti Kaljulaid kohtus Virtsu arenguseltsiga

Neljapäeval kohtus Lääneranna vallas ringsõidu teinud president Kersti Kaljulaid Virtsu arenguseltsiga, kes on 16 aastat kohalikku elu edendanud.

„Ainuke külaselts, kellega ta siin kohtus, aga me oleme ka erilised – Eestis ainsana aruka küla programmis,” ütles Virtsu arenguseltsi juhatuse liige Jüri Mõniste. Aruka küla programm oli ka seltsi juhatuse liikme Stanislav Nemeržitski sõnul põhjus, miks Kaljulaid just nendega kohtus. Virtsu liitus programmiga tänavu suvel. See on Euroopa programm, kuhu Eestist pääses ainult üks küla – Virtsu. Programmi eesmärk on kannustada kogukondi ise oma elu korraldama

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!