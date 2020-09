Galerii: Haapsalu põhikool alustas kooliaastat viimast korda Kuuse tänaval

Täna alustas Haapsalu põhikool viimast korda kooliaastat Kuuse tänava koolihoone juures.

Direktor Anne Mahoni lubas õpilastele, et kooli ees asuval lipuväljakul kohtutakse taas 11. septembril, kui vana koolimajaga jäetakse hüvasti.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles õpilastele, et tal on häbi, et uus koolimaja õppeaasta alguseks valmis ei saanud, kuid lubas, et uus koolihoone on ilus.

Samuti tuletas Mahoni meelde, et haigena ei tuldaks kooli

Aktuse järel saatis direktor suuremad klassid koolimajja öeldes, milline klass millisest uksest sisenema peab. Seejärel said 1. klassi õpilased kätte aabitsa.

Haapsalu põhikoolis õpib sel õppeaastal 672 õpilast. Neist 51 alustas kooliteed täna.

Malle-Liisa Raigla fotod