Laikmaa muuseumi ootab uuenduskuur

Eesti kunstimuuseumi ning Haapsalu ja Läänemaa muuseumide (SALM) koostöös käivad ettevalmistused kunstnik Ants Laikmaa majamuuseumi ekspositsiooni uuendamiseks.

„Käed on löödud, ettevalmistused on alanud,” kinnitas SALMi juht Anton Pärn. Muuseumi ekspositsioonile annab uue sisu Kumu kunstimuuseumi programmijuht-kuraator Liis Pählapuu, kes oli ka Laikmaa juubelinäituse kuraator.

Laikmaa majamuuseum avati 1960. aastal ja Pärna sõnul on seda vähehaaval kogu aeg täiendatud. Siiski vajaks enam kui pool sajandit suures plaanis ühesugune püsinud ekspositsioon põhjalikumat uuendamist. „Tahaks, et see poleks üksnes kunstniku kodu, vaid tutvustada ka Laikmaa muud tegevust,” ütles Pärn.

Uue ekspositsiooni loomisel aga ei piirduta ainult muutustega kunstniku kodumajas, vaid ühtse tervikuna vaadatakse ka aiamaja ja parki. „Ideid ja mõtteid on palju,” ütles Pärn.

Eesmärk on muuseumi püsiekspositsisoon uuendada aastaks 2022, mil Laikmaa surmast möödub 80 aastat. „Aga see pole päris nii, et 2022 kukub kellu käest,” ütles Pärn.