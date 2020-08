Koroonaäpi on alla laadinud ligi 50 000 inimest

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel on koroonaäpi HOIA telefoni laadinud juba ligi 50 000 inimest.

HOIA on nii Google kui ka Apple veebipoes enim allalaaditud äpp Eestis, edastas sotsiaalministeerium.

Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni nõuniku Priit Tohveri sõnul näitab anonüümne statistika, et esimesed nakkused on läbi äpi ka märgitud. „See näitab, et inimestel on valmisolek äpi kasutamiseks ja üksteise tervise hoidmiseks. Rakenduse väärtust nakatunute varajasel avastamisel näeb ka COVID-19 teadusnõukoda, kes soovitab samuti inimestel äpi alla laadida ja kasutuses hoida,” sõnas ta.

„Tänases maailmas, kus sisuliselt iga teine mobiilirakendus korjab andmeid, millest inimene ise ei pruugi isegi teadlik olla, on HOIA äpi arenduses erilist rõhku pandud just turvalisusele ja sellele, et kasutajate isiku- ning terviseandmed oleksid kaitstud,“ ütles tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse e-teenuste juht Tanel Tera. „Äpi tarkvara on paigaldatud riigipilve keskkonda ja TEHIK seisab selle eest, et äpi tööks vajalikud komponendid töötaksid tõrgeteta.“

Praegu saab end läbi HOIA äpi haigeks märkida alates 13. eluaastast, alla laadida saab rakenduse aga juba alates neljandast eluaastast – sellisel juhul on võimalik siiski näha, kas laps on olnud haigega lähikontaktis.

„Näeme juba praegu, et rakendus on hästi vastu võetud,“ rääkis Tera ning lisas, et kooliaasta algusega seoses võib prognoosida ka allalaadimiste tõusu. „Mida rohkem rakendust alla laaditakse, seda suurem on tõenäosus, et saame lähikontaktseid tuvastada.“

Kuigi äppi on alla laaditud ka välisriikides, saab seda praegu kasutada vaid Eestis. Järgmise sammuna on kavas hakata vahetama lähikontaktsete kohta anonüümseid koode ka piiriüleselt, et rakendust saaks kasutada ka reisides.