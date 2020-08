Politsei: naine sai mehe peksmise eest 100 tundi üldkasulikku tööd

Mehele kodus kallale läinud 37aastasele naisele määrati karistuseks 100 tundi üldkasulikku tööd.

Politsei sai taasiseseisvuspäeva, 20. augusti pärastlõunal väljakutse 42aastasekt mehelt, kellele tema enda sõnul oli kodus kallale tulnud joobes elukaaslane. Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsa sõnul tuvastaski kohale sõitnud politsei, et mehel on vigastusi. Palmits lisas, et meedikud kontrollisid mehe tervisliku seisundi üle ja õnneks polnud vigastused rasked.

Politsei pidas naise kahtlustatavana kinni. Prokurör lõpetas asja kiirmenetluses oportuniteediga ja määras naisele kohustuse teha 100 tundi üldkasulikku tööd. Palmits selgitas, et peksa saanud mees oli nõus, et naine kriminaalkaristust karistust ei saa. „Samas mingi karistus peab sellisele asjale järgnema ja kuna pere rahaline seis oli selline, et trahvi polnud mõtet määrata, peab naine tegema ühiskondlikult kasulikku tööd,” ütles Palmits.

Kokku sai politsei läinud nädalal Läänemaal 30 väljakutset. Liiklusest tuli kõrvaldada kuus alkoholi tarvitanud autojuhti. Alustati 53 väärteomenetlust ja neli kriminaalmenetlust, millest kolm olid mootorsõiduki juhtimised joobeseisundis ning üks lähisuhtevägivalla juhtum.

Reedel ja laupäeval kontrollisid politseinikud kokku üle 300 autojuhi kainust, mille käigus tabati kaks alkoholi tarvitanud autojuhti.

Järgmisel nädalal alustavad lapsed taas kooliteed, millega seoses soovitab politsei lapsevanemail lastega üle rääkida liikluse põhitõed ja käia üheskoos läbi koolitee.

1. septembril on politseinikud terves maakonnas koolide läheduses ülekäiguradade juures koos naiskodukaitsjate, kaitseliitlaste ja vabatahtlikega aitamas ja juhendamas koolilapsi. Vabatahtlikud, kes selles ettevõtmises kaasa soovivad lüüa, on oodatud ühendust võtma Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kiur Klippbergiga aadressil kiur.klippberg@politsei.ee või telefonil 516 8167.