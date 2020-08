Kaubamajas avas uksed uus riietepood Divas Fashion

Pood Haapsalu kaubajama esimesel korrusel on eelmisel aastal Helsinkis avatud Divas Fashioni esimene filiaal Eestis.

„Nägime, et meile tuli Eestist päris palju tellimusi ja otsustasime siia ka butiigi teha. Haapsalu valisime seetõttu, et kuulu järgi on siin riiete valik üsna väike ja teiseks on see natuke kodulinn ka,“ rääkis Kädi-Ly Männik, kellest saab Divas Fashioni Haapsalu poe müüja. Männiku elu- ja ärikaaslane on haapsallane Timo Tõnisma.

Kauba valik on poe teise perenaise Reelika Salongi sõnul pigem nooruslik.

„Aga kindlasti me ei diskrimineeri kedagi,“ teatas Salong rõõmsalt.

Nii leiab diivade moepoest endale kehakatteid nii XXS kui XXL suuruse kandja.

Poe suureks plussiks on tema sõnul ka see, et ühte mudelit on vaid üksikud eksemplarid, mis tähendab, et oht põrkuda mõnel peol sama moodi rõivastatud sookaaslast on väga väike.

„Meil on riideid igale maitsele ja hooajale: kunstnahka, pitsi, denimit, kampsuneid, kleite,“ loetles Männik.

Naturaalset nahka ja karusnahka sellest poest aga ei leia – see on põhimõtteline otsus.

Samuti on poes riideid ka tüdrukutele, mida müüakse eraldi kaubamärgi alt – Dolls Fashion.

Divas Fashionil on valmimas uus e-pood, kust leiab kogu kaubavaliku, mida müüakse ka Soomes. E.poest saab esemeid tellida ka Haapsalus asuvasse poodi. „Kui peaks juhtuma, et ei sobi, jääb see asi Haapsalu poodi müüki. Me püüame alati olla paindlikud ja tegeleme oma klientidega personaalselt,“ ütles Männik.

Divas Fashioni kaup tuleb Itaaliast, Inglismaalt, Türgist ja Prantsusmaalt ning kaubavalik uueneb igal nädalal.

Hinnaklass on Salongi sõnul taskukohane. Näiteks teksade hinnad algavad 25 eurost.

