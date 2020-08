Lihulas tuleb koolieelikute jalgpallipäev

Laupäeva keskpäeval algab Lihulas perekond Idvani koduaias koolieelikute jalgpallipäev, millest võtavad osa ka esimese ja teise klassi tüdrukud ja poisid.

Koolieelikute II jalgpallipäeval toimub väikene turniir, kus võistkonnad jaotatakse lastevanemate kaasabil. Lapsed saavad osa veel löögivõistlusest. “Ning mõistagi saavad kõik väikesed sportlased päeva lõpuks anda lahingu emade-isade vastu,” ütles võistluse korraldaja Jaanus Getreu.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi on treeninguid läbi viinud juba üle 25 aasta. Lasteaialapsi pole klubi kunagi treeningule lubanud. “Kui laps on kooliküps, siis on tal ka võimalus alustada treeningutega. Selleks ongi pikki aastaid klubi korraldanud päris pisikestele erinevaid taolisi üritusi,” selgitas klubi eestvedaja Getreu. “Olgu selleks siis lastekaitsepäeva võistlused, “Tere, kool!” jalgpallipäevad, osavusharjutustepäevad ja muud sellised. Peamine, et võistlemine ei oleks võistlemine tingimata tulemuse peale, vaid, et see kõik pakuks lastele suurt rõõmu ja lusti.”

Mullu osales koolieelikute jalgpallipäeval 30 spordilast, tänavu on osalejaid kindlasti rohkem. “Lõuna-Läänemaa piirkonna noorte kõige popim spordiala juhatab uue kooliaasta sisse,” nentis Getreu.

Väikestele spordilastele jalgpalli-perepäev toimub juba teist suve Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi ja perekond Idvani ühiseettvõtmisel. Peeter Idvan on selle tarbeks koduaeda Alaküla tee 5 ehitanud jalgpalliväravad ja väljaku.