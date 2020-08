Rahvatervise juht soovitab soovitab kaaluda suurürituste ära jätmist

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhtaja Heli Laarmann soovitab suurürituste korraldajatel kaaluda vähemalt järgmisel kahel nädalal ürituste ärajätmist, kirjutab Postimees.

“Paneme kõigile pidude, kontsertide korraldajatele südamele, et nad kaaluks vähemalt järgmisel kahel nädalal ürituste ärajätmist, vähendaks osalejate maksimaalset arvu ja vaataks väga hoolikalt üle, kuidas tagada külastajate hajutatus ja hügieenivõimalused, sh desinfitseerimisvahendite kättesaadavus nii ürituse alale või ruumi tulemisel kui sealt lahkumisel,” ütles Laarmann.

Tema sõnul peaksid ka inimesed ise hindama, kas neil esineb sümptomeid, mis võivad viidata Covid-19 haigusele (väsimus, nohu, ninakinnisus, peavalu, silmapõletik, kurgukipitus, maitsetunde kadumine, liigesevalu) ning kaaluma, kas on mõtet minna lähinädalatel mõnele suuremale üritusele või peole. “Mõelge, palun, ka võimalikule riskile, et võite tuua nakkuse peolt koju oma lähikondsetele,” lausus Laarmann.

Laarmann sõnas, et amet saab koos politsei- ja piirivalveametiga korraldada kontrollreide. “Aga ei ole mõeldav, et nad hakkasid iga pidu või üritust kontrollima. On vaja asutuste ja ürituste korraldajate vastutustunnet, et me ei peaks peagi jälle piiranguid kaaluma,” ütles ta.