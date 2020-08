Soraineni büroo advokaat võitleb Virtsu kooli eest

Soraineni büroo advokaat, Virtsu kooli vilistlane ja Virtsust pärit Karin Madisson pärib Lääneranna vallavalitsuselt aru kolme kooli sulgemise kohta.

Madisson ütles, et pöördus vallavalitsuse poole eraisikuna, Soraineni büroo Virtsu elanikke ei esinda. Madissoni sõnul on uuring, mille alusel suletaks Lääneranna vallas kolm kooli, sh Virtsu, täis küsitavusi. Lääneranna vallavalitsuse plaan sulgeda 2022. sügisest Virtsu, Metsküla ja Lõpe kool põhineb uuringufirma Cumulus analüüsil, mille vallavalitsus ise tellis.

„Cumuluse uuringu ja Lääneranna vallavalitsuse ettepanekute vahel koolivõrku reformida puuduvad loogilised seosed,” ütles Madisson. Ta saatis Lääneranna vallajuhtidele terve rea küsimusi, millele pole veel vastust saanud. „Palusin ka teatada, millal nad võiksid jõuda vastata, aga pole vastust saanud,” ütles Madisson eile.

Madissoni sõnul pole Cumuluse uuringus hinnatud elanike liikumist – kus nad täpselt elavad ja kuhu oma lapsi kooli viivad, sh ka seda, kuhu liiguvad lapsed, kui üks või teine kool kinni pandaks.

„Samuti ei arvesta uuring ettevõtlust,” märkis Madisson. Valla üks suuremaid tööandjaid, Kõmsil tegutsev traadivabrik K.Met kavatseb oma praegusest asukohast kolida Virtsusse. „70 töökohta liigub Virtsu,” märkis Madisson. Sulgemisohus aga on Virtsu, mitte Kõmsi kool.

Uuringus puuduvad põhjendused, miks on endise Hanila valla kolmest koolist just Kõmsi otsustatud lahti jätta. „Suurt pilti ja pikas perspektiivis analüüsi ma ei näe,” ütles Madisson. „Kui ei arvestata ettevõtlust, siis on aja küsimus, kumb kaob enne – kas koolid, sest pole ettevõtlust, või ettevõtlus, sest pole koole.”

Ka ei käsitle uuring koolides antava hariduse kvaliteeti – olümpiaadivõite, PISA testide tulemusi, õpetajate kvalifikatsiooni ja õpilaste ning lapsevanemate rahulolu kooliga. Samale tõigale on varem juhtinud tähelepanu ka Metsküla kooli direktor Pille Kaisel.

„Kogu analüüsi ja reformi ainsaks aluseks on kulu,” ütles Madisson. Kulu vähendamiseks aga on ka teisi võimalusi kui koolid kinni panna. „Kui Virtsu kool on 50 lapse jaoks liiga suur, siis tuleb üle vaadata ruumid, mitte kool kinni panna,” ütles Madisson.

Madisson algatas kuu aega tagasi ka allkirjade kogumise, kus saab toetust avaldada Virtsu jt sulgemisohus väikekoolidele. Eilseks oli kogunenud 800 allkirja. Allkirjade kogumist toetab Virtsu arenguselts.