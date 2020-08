Ööpäevaga lisandus seitse positiivset testitulemust

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 345 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus seitse positiivset testi tulemust.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus viis positiivset tulemust Tartu linna ja kaks Harjumaale (üks Tallinna). Kõik tänased positiivsed juhtumid on seotud Vabanki puhanguga. Üks Harjumaa nakatunu osales Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel ja ööbis ühes toas 18. juulil Vabankis käinud isikuga, teise juhtumi puhul on tegemist Vabanki külastanute kontaktsega. Viis Tartu lisandunud positiivset juhtumit on samuti kõik Vabanki külastanute kontaktsed. Kokku on Vabanki puhangus seni haigestunud üle Eesti 28 inimest, neist 17 Tartu linnas.

2. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi viis inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 934 inimest. Neist 1 467 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,9%), 467 inimese puhul (24,1%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.