Matsalus tulevad tutkatalgud

7.–9. augustini peetakse Matsalu rahvuspargis tutkatalgud.

Tutkas on kaitsealune lind, kelle arvukus on Eestis langemas. Tutkas eelistab pesitsemiseks avamaastikke – lammi- ja rannaniitude niiskeid heinamaid. Nende kvaliteet on linnu jaoks aga kehvaks muutunud. Seetõttu peavad talgulised eemaldama võsa, et tutkal oleksid paremad pesitsustingimused.

Tutka isaslinnud ajavad pesitsusajal pea ümber kohevile edeva sulgkrae, millega üritatakse emastele jätta endast muljet kui piirkonna parimast peigmehekandidaadist. Samuti hakkavad pesitsusajal isatutkad omavahel kemplema. Väike osa isaslindudest meenutab sulestiku ja käitumise poolest hoopiski emaseid. See on nende strateegia, et pääseda „naiseks kehastunult” alfaisastest mööda.

Talgulised peavad arvestama, et tööplats on vesine. Talgulised kohtuvad reedel Lihulas ning ööbivad Tuudi koolis.