Lastekaitsepäeva jalgpalliturniir tõi pered jalgpalliväljakule

Juuli esimesel laupäeval peeti Lihulas Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi 13. lastekaitsepäeva jalgpalliturniir.

Turniir toimus tavapärasest küll kuu aega hiljem, kuid Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi jaoks on turniir üks olulisemaid, sest see toob palliplatsile palju lapsi ja koos nendega lustima ka lapsevanemad.

Lastekaitsepäeva turniiri eripära on, et laps esindab oma koduküla, mitte kooli. Aegade jooksul on sellel turniiril esindatud olnud näiteks Tuudi, Kõmsi, Metsküla, Kirbla, Massu, Virtsu, Kasari, Lihula võistkonnad ja turniire on aastate jooksul ka peetud enamikus nimetatud kohtades – nii on võistlus viidud igasse külla koju kätte.

Sel aastal mängis lasteturniiril Lihula gümnaasiumi väga headel muruväljakutel üle viiekümne kodupiirkonna 1.-6. klassi jalgpallilapse. Rohkem oli väljaku kõrval aga lastele kaasaelajaid –lapsevanemaid, vanavanemaid, sõpru ja sugulasi. Kõik see kokku andis väga toreda perepäeva.

Päev algas nooremate laste turniiriga, kus mõõtu võttis neli võistkonda: Massu/Kõmsi, Lihula poisid, Lihula tüdrukud ja Metsküla. Kõik turniiri kuus mängu olid väga huvitavad, võistkonnad võrdsed ja lapsed väga tublid. Kõik võistkonnad lõid väravaid ja tundsid jalgpallimängust suurt rõõmu. Natukene olid teistest sellel päeval osavamad Lihula tüdrukud.

Kui nooremad puhkasid, sai kaasa elada Lihula ja Vatla vanemate poiste sõpruskohtumisele.

Järjest huvitamaks läks päev, kui penaltijoonele kogunesid löögivõistlusest osavõtjad. Siin said osaleda lapse ja lapsevanema võistkonnad. Siin püstitati turniiri rekord – löögiosavust näitas koguni 24 perekonda.

Võistlusreegel oli väga lihtne. Järgmisse vooru sai pere, kus mõlemad liikmed olid suutnud väravavahi üle mängida. Teise vooru said viis tublit peret ja neid kõiki autasustati meenetega.

Päeva lõpetas aastatega järjest suuremat populaarsust võitnud laste ja lastevanemate vaheline sõpruskohtumine. Alguses mängis iga võistkond emade-isade vastu eraldi, siis aga mängis 18 ema-isa vastu kogu 50pealine laste jalgpallitiim. Sellel aastal olid 3:1 võidukad lapsevanemad.

Fotod: Pille Kaisel