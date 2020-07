Virtsu kooli toetuseks kogunes poole päevaga üle 400 allkirja

Virtsu kooli vilistlane, advokaat Karin Madisson algatas koos mõttekaaslastega allkirjade kogumise sulgemisohus Virtsu kooli ja lasteaia kaitseks.

Rahvaalgatus.ee keskkonnas kogus see eile juba mõne tunniga 265 allkirja. Paberi peal ja digiallkirju on eestvedajad korjanud 1. juulist. Kokku oli neid eile pärastlõunaks üle 400.

„Ka meie jaoks on see üllatus. Ei oleks oodanud, et nii kiiresti tuleb nii palju. Järelikult see läheb inimestele korda,” ütles Madisson.

