Jaak Treiman: teekond Ameerikast Eestisse

Tean, et mitmed plaanivad sel suvel mujalt maailmast Eestisse tulla. Olles ise just kohale jõudnud ja veel ajavahega harjumata, jagan oma värsket kogemust – võib-olla on sellest reisile minnes veidike kasu, tuleb aga meeles pidada, et asjaolud muutuvad pidevalt.

Kui sõitasoovijal on ainult USA pass, siis on järgnev jutt üksnes huvi pärast lugeda – teda ei lasta Euroopa Liitu. Tegelikult saadetaks tagasi ilmselt juba Los Angelese lennujaamast.

Los Angeleses lennule registreerides andsin ametnikule harjumusest oma USA passi. Ta sisestas vajaliku teabe ja küsis siis, kas mul on veel teine pass. Ulatasin Eesti passi ja ta lõi ka selle andmed sisse. Seejärel soovitas ta edasise sujuva reisi huvides kasutada üksnes Eesti passi. Järgisin seda nõuannet kohe, alates lennujaama turvakontrollist, ega kohanud teel mingeid tõrkeid.

