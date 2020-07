Juhtkiri: käpardlik asjaajamine

Kui Haapsalu merepäästeüksuse likvideerimine mullu sügisel avalikkuse ette jõudis, räägiti pikalt ja ilusasti, kuidas elu hakkab tasapisi paremaks minema – politsei- ja piirivalveameti (PPA) laevastik saab jõudu juurde ja siinsed tublid vabatahtlikud saavad merel hädaliste aitamisega ise suurepäraselt hakkama. Juba toona jäid aga konkreetsete ja selgete vastusteta küsimused, kes hakkab merel aluseid ja paadijuhte kontrollima – vabatahtlikud seda teha ei saa – ning politseinikke vajadusel Vormsile transportima.

Vormsi ei ole küll Chicago, kus alailma kuritegusid toime pandaks. Sellele vaatamata võib tekkida vajadus politseil kiiresti saarele pääseda. Seni seisis Haapsalu merepäästjate alus Kessu stardivalmina Haapsalus Bürgermeistri holmi kai ääres. Politseinikud 24/7 paadis valves ei olnud, vaid täitsid tööülesandeid maismaal ja seetõttu sõltus ka reageerimisaeg sellest, kus patrull parasjagu viibis.

Nüüd, kui mõni PPA laevadest Haapsalu lahes seisab ja väljakutse puhul kohe suuna Vormsile võtab, ei pruugi reageerimisaeg pikeneda. Kui laev aga peab kõigepealt sadamasse tulema, et parull peale võtta, siis võtab see aega. Veel rohkem võtab aega Hiiumaalt Vormsile jõudmine – kui Haapsalust on Svibysse kaheksa meremiili, siis Kärdlast üle kolme korra rohkem – 26 meremiili.

Haapsalu politseinikel on muidugi alati võimalus praamiga saarele sõita, aga nii on väga raske saarel üllatuspatrulli teha – politseinikest jõuab info saareelanikeni samal hetkel või isegi enne seda, kui nad praamile astuvad.

Kokkuvõttes võib öelda, et PPA asjaajamine politseinikele vajadusel transpordi leidmiseks on käpardlik. Kui asi, mida pikalt ette valmistati ja mitu kuud arutas isegi siseministeeriumis kokku kutsutud komisjon, päädib sellega, et transpordihange viiakse läbi poolteise päevaga.