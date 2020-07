Haapsalu politseinikud ei pääse enam Vormsile

Haapsalu politsei merepäästeüksuse (SAR) likvideerimise ja siinse aluse Kessu viimisega Hiiumaale ei pääse Haapsalu jaoskonna politseinikud enam kiiresti Vormsi saarele.

Kui varem said Haapsalu politseinikud Vormsile väljakutsele sõita oma laevaga, siis nüüd tuleb leida alus, mis nad saarele viib.

„Vormsile pääs on keerulisem, kui et istume autosse ja hakkame sõitma,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Tema sõnul on väga raske öelda, kui palju aega Vormsile reageerimiseks kulub, sest see sõltub paljudest asjaoludest – alates sellest, millist alust kasutatakse kuni ilmastikuoludeni välja. Taratuhini sõnul on vahe ka selles, millise prioriteediga väljakutse on.

Sel aastal on politsei saanud Vormsile kaks väljakutset: neist ühel korral reageeris Haapsalu lahes viibinud piirivalvelaev ja teisel korral Hiiumaa SARi alus.

