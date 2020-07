Botaanikaaed toob mürktaimed Haapsallu näitusele

Neljapäevast saab Haapsalu Rannarootsi keskuse aatriumis näha Tallinna Botaanikaaia rändnäitust „Mürktaimed”, kus tutvustatakse nii sõnas kui ka pildis Eestis enamlevinud mürktaimi, kirjeldatakse nende mürgisust ja võimalikke mürgistusnähte ning tutvustatakse esmaabivõtteid mürgistuse korral. Näitusel saab ka teada, millised on mürktaimedega seotud müüdid ehk valearvamused.

„Näitusega soovime panna inimesi märkama meid igapäevaselt ümbritsevaid taimi ning teadvustama, et nende seas on liike, kelle ebaõige kasutamine võib kaasa tuua mürgistuse. Ohtlike taimedega võime kohtuda metsas, aias või pargis, aga ka siseruumides,” rääkis botaanik Urmas Laansoo. Eestis kasvab looduslikult umbes 100 liiki rohkem või vähem mürgist taime. Mürgistuste vältimiseks on Laansoo sõnul parim viis nende tundmaõppimine. „Ellujäämiseks on oluline eristada surmavalt mürgist maikellukest populaarsest karulaugust või mürkputke talle väliselt sarnasest petersellist,” lisab Laansoo. Mürktaimede näitus jääb avatuks 9. augustini.

Marika Leetmaa