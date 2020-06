Juhtkiri: kas midagi muutub?

Laupäeval rabas avalikkust Mart Helme otsus loovutada parteijuhi koht Martin Helmele. Oli see nüüd siseringis ammu kaalutud asi või mitte – avalikkuse jaoks oli see nagu välk selgest taevast.

Võiks arutleda, miks Mart Helme seda tegi või mis temast edasi saab. Presidendikandidaat? Vaevalt. Riigikogu esimees? Vähe tõenäoline. Loobub ta sama ootamatult ka ministritoolist? Võimalik. Aga huvitavam kui see, mis saab Mart Helmest, on see, mis saab EKREst.

Kas EKRE erakonnana võidab või kaotab? On ju Mart Helme see, kes tegi EKREst EKRE, ta on peaaegu nagu Edgar Savisaar, kelleta Keskerakond kaotas suure hulga valijaid, erakond nõrgenes. Kas EKREga juhtub sama? Tartu ülikooli politoloog Martin Mölder märkis, et EKRE nõrgad kohad on madal toetus naiste, noorte ja haritlaste seas. Kui EKRE tahaks saada järgmiseks peaministriparteiks, siis tuleks võita just nende südamed. Kas Martin Helmel see õnnestuks? Vaevalt. Ta on küll noorem, siledam ja kavalam kui isa, aga mitte diplomaatilisem. Väljaütlemised nagu „kui on must, näita ust” ei meeldi haritlastele, veel vähem meeldivad need noortele. Seisukoht, nagu muudaks Estonia juhi Aivar Mäe sugemine ajakirjanduses naeruväärseks ja isegi kuritegelikuks kõik meheliku, ei meeldi jälle naistele. Kui Martin Helme üleöö oma seisukohti muudaks, kaotaks ta aga kõik kõva käe ihalejad.

Teine, mis võiks juhtuda – EKRE nõrgeneb ja kaotab valijaid, eelkõige maal, sest noorest Helmest pole külakõrtsides kõnelejat, tema on linnamees, maarahvas ei võta selliseid tõsiselt. Samas – ega Mart Helme ju kuskile kao. Tema võib ikka mööda külasid sõita ja rahvaga rääkida. Ja kui siis noor ongi midagi untsu ajanud, võib ta lubada, et kutsub poisi korrale.

Ka pärast juhi vahetust jääb EKRE ühe perekonna parteiks. Kuni see on nii, ei muutu seal midagi.