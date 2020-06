Haapsalus käib kohtupidamine aasta ema üle

Haapsalu kohtumajas peetakse kohtuistungit inimese üle, kes on saanud tiitlid Eestimaa uhkus 2008, aasta ema 2013, Eesti kasuperede liidu ja Hiiumaa puuetega inimeste koja juht, Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. Malle Kobinat süüdistab prokuratuur viie 9–17-aastase kasulapse väärkohtlemises aastatel 2016–2019, nende korduvas löömises nii käe kui ka jalaga ning luku taha panekus perioodideks, mis ulatusid mõnest tunnist mitme päevani, kirjutab Eesti Päevaleht.

Ebaseadusliku vabaduse võtmise paragrahvi alusel heidab prokuratuur Kobinale ette ka „karistusmeetodit”, millega ta sundis lapsi seisma ühe koha peal vähemalt 12 tundi järjest.

Kohtuprotsess, milles andis tunnistusi 16 inimest, on lõppenud ja otsus kuulutatakse välja augustis.

Justkui ühest suust räägitakse ka seda, et Kobin eristas väga selgelt oma viit bioloogilist last kasulastest, keda on aastate jooksul tema peres kasvanud vähemalt 17. Sellest, kui pahad ta kasulapsed olid, rääkis ta alati suure suuga igal pool, kuhu sattus. Ta ei varjanud, et neid lukustas ja karistas, küll aga vaikis peksmisest.

Prokurör on Indrek Kalda, süüdistatava kaitsja Alar Salu ja kohtunik Piia Jaaksoo.

Loe ka pikemalt varasemast Lääne Elust.