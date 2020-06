Riigifirma loobus Pürksi postkontori sulgemisest

Kolm kuud kinni olnud Pürksi postkontor on eilsest taas avatud – napid kaks tundi päevas.

Kolmapäeval täpselt kell kümme keeras Pürksi postkontori vastne töötaja Kristina Gjardman kontori ukse seestpoolt lahti ja lubas ajakirjanikud tuppa. Viie minuti pärast astus sisse postikuller Terje Umda, tutvustas end ja andis Gjardmanile üle esimesed saadetised – mõned pakid. „Ära nüüd ütle, et käed värisevad,” ütles Umda uuele töötajale. Vastuvõtulehed said allkirjad alla ja 17. juuni kuupäevaga templid peale. „Vaata siis, et sul homme oleks mulle juba midagi kaasa anda,” ütles Umda Gjardmanile ja siis Lääne Elule: „Ega keegi veel tea, et kontor lahti. Vanainimesed ikka küsivad selle järele, et oleks koht, kus arveid maksta.”

