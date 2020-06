Lihulas õitseb tuhandeid kuldkingi

Lihula lähedal õitseb paarisaja meetri laiusel välul 9500 kuldkinga, mis on terves Euroopas ülimalt harukordne.

„Kusjuures palju on kaheõielisi, seega 12 000–13 000 õit julgen pakkuda,” ütles orhideede uurimisega tegeleva MTÜ Käoraamat asutaja Rainar Kurbel.

Taoline lausa ebareaalsena tunduv õiterikkus on heade asjaolude kokkusattumine. Paik on soodne, taimedel on ruumi ja nad on seal kasvanud kaua. Kurbel on aastaid kasvukohal silma peal hoidnud ja paika hooldanud. „See kõik on pannud nad vohama,” ütles Kurbel. Lääneranna vallas on kolm kohta, kus kasvab üle 4000 kuldkinga. Saaremaal on selliseid kohti kaks ja Hiiumaal üks. Kuskil mujal Eestis nii suuri leiukohti ei ole.

