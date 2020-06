Lihulas hukkunud mootorrattur oli Toompea kaitseliitlane

Laupäeva hilisõhtul Lihula tankla juures avarii põhjustanud Mikk Tarrastet asus tagaajama kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna kaitseliitlane Virgot Rägastik.

Rägastik ei teadnud, et Tarrastel on kaasas mitu tulirelva, vaid andis avariist häirekeskusele teada ning asus avariipõhjustajale järgi sõitma. Hiljem tulistas Tarraste Rägastikku ning mees hukkus sündmuskohal. Hiljem sai kannatada veel viieliikmeline perekond, kus hukkus 61-aastane naine ning 3- ja 5-aastased lapsed on raskes seisus haiglas.

„Oma käitumisega tol öösel kehastas ta seda, milline peaks olema kaitseliitlane: tähelepanelik oma kogukonna suhtes ja julge seaduserikkumise peatamiseks,” meenutab malevkond Rägastikku sotsiaalmeedias.

Virgot liitus kaitseliiduga selle aasta alguses. Toompea malevkonna siderühmas oli kokkulepitud, et Rägastik läheb sel nädalal koos oma rühmakaaslastega parandama sideautot.

Toompea malevkonna pealik Ilmar Raag avaldas kogu malevkonna nimel kaastunnet Virgot Rägastiku perekonnale ja lähedastele.

Raag lisas ka, et Rägastiku tapnud Mikk Tarraste oli poisipõlves aktiivne noorkotkas, kellest sai ka noorkotkaste juht. Juhiks saades ilmnes, et tegemist on kergesti ärrituva ja agressiivse mehega, kelle sõnakasutus ei olnud samuti kohane kaitseliitlasele. „Omaaegsed Tallinna maleva juhid hea meelega ei meenuta teda. Ütleme otse, et väga kiiresti ei peetud teda enam sobivaks oma ametisse. Temast lahtisaamine ei olnud aga sugugi lihtne, sest Mikk Tarraste kasutas erinevaid juriidilisi nüansse, et protsessi peatada. Lõpuks lepiti seitse aastat tagasi kokku kompromissis, et Tarraste kirjutab ise lahkumisavalduse, et vältida halvema kõlaga väljaviskamist või vallandamist. Tema avaldus rahuldati kohe,” seisab postituses.