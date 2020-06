Politsei leidis reidi käigus kaks alkoholi tarvitanud autojuhti

Laupäeval kontrollisid politseinikud Risti-Virtsu ja Ääsmäe-Rohuküla maanteel sõidukijuhtide kainust.

Viie tunni kontrollis kuus abipolitseinikku ja kuus politseinikku 445 mootorsõidukijuhi seisundit. Kontrollitud autojuhtidest kaks olid tarvitanud alkoholi.

Reedest pühapäevani sai politsei 19 väljakutset, mis olid seotud alkoholi tarvitanud inimestega, kes rikkusid avalikku korda. Nii mõnigi neist juhtumitest oli seotud alkoholi liigtarbimise tõttu tukkuma jäänud inimestega, kes turvalisse kohta kainenema toimetati.

„Tahan siinkohal meelde tuletada, et hoolimata headest teeoludest peavad sõidukijuhid planeerima oma teekonna nii, et sihtkohta jõudmiseks ei tule ületada kiirust ja teekond on ohutu nii sõidukijuhile kui ka teistele liiklejatele. Kõigi liiklejate ohutust silmas pidades peab sõidukijuht enne rooli istumist olema veendunud, et on kaine,” ütles Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter.

Möödunud nädalal sai Haapsalu politseijaoskond 126 süüteo teadet ning alustati 48 väärteomenetlust liiklusalaste rikkumistega. Enamike puhul oli tegemist kiiruse ületamisega.