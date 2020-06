Läänlased on Eesti jalgpalli kõrgseltskonnas näidanud head mängu

Kui viimasel nädalal oleme saanud kaasa elada Läänemaa Jalgpalliklubi esinemisele Esiliiga Bs, siis mitmed meie jalgpallurid on ennast väga heast küljest näidanud veel kõrgemates liigades.

Alustada tuleb kindlasti meie maakonna parimast naisjalgpallurist Ulrika Tülpist.

Taebla Spordiklubis treener Kairi Korpe juures suuresti jalgpalliga alustanud Tülp vahetas sellel hooajal Eesti meistrisarjas klubi. Teatavasti raputas Eesti jalgpalliüldsust uudis, kui ilmsiks tuli läbi aegade parima naisteklubi Pärnu Jalgpalliklubi laiali minekust. Just Pärnu Jalgpalliklubi oli naiskond, kelle ridades võitis Ulrika Tülp mitmeid Eesti meistritiitleid ja karikavõite. Läbi selle teenis ta ka kutseid Eesti naiste rahvuskoondisse. Kokku on ta tänaseks päevaks koduriiki esidnanud 17 A-maavõistlusmängus ja löönud seal ka ühe värava.

Veelgi muljetavaldavam on aga Ulrika Tülpi pikk karjäär naiste meistrisarjas. Kokku on ta kõrgeimas seltskonnas kaasa teinud kümme hooaega. Sellel hooajal mängib ta oma neljandas meistrisarja klubis, kelleks on Saku Sporting. Naiste meistrisarjas on ta kaasa teinud 118 kohtumises.

Ka käesoleval hooajal on ta juba platsile astunud.

