Galerii: veinipidu lõi vanalinna kihama

Kuigi sel nädalavahetusel toimuma pidanud Itaalia veinipidu jääb kehtestatud erinõuete tõttu ära, on linn siiski Itaalia hõngu ja külalisi täis. Juba reede keskpäeval lehvisid Haapsalu kohvikutel Itaalia lipud, nagu igal aastal veinipeo ajal.

Sel nädalavahetusel tulevad kohvikud ja restoranid välja eripakkumistega – on veinide degusteerimisi ja itaaliapäraseid erimenüüsid. Kõik üritused on koondunud nime alla Põhjamaade Veneetsia. Veine saab degusteerida kuursaalis, Soffas, restoranis Kaksteist ning vinoteegis Mulliga ja Mullita.

Traditsioonilise veinipeo asemel on tänavu justkui kulgemine. 2 + 2 reeglist kinni pidamisele aitab kaasa see, et Karja tänav on nädalavahetustel autodele suletud.

Fotod: Arvo Tarmula