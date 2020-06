Tõrukese lasteaeda tuleb teine erirühm

Sügisest alustab Haapsalu Tõrukese lasteaias tööd teine erivajadustega lastele mõeldud rühm, sõimerühma seal sel aastal ei avata.

Praegu on lasteaias tasandusrühm, mis Haapsalu haridusnõuniku Mari-Epp Tähe sõnul on mõeldud lastele, kes vajavad suuremat logopeedilist tuge. Loodav erirühm on aga mõeldud lastele, kes vajavad ka eripedagoogi ja psühholoogi tuge.

Praeguses tasandusrühmas käib 12 last, loodavasse erirühma tuleb kaheksa last. Mõlemad rühmad on komplekteeritud ja kohti tuleb Tähe sõnul puudugi. „Rajaleidja otsused on veel mitmel pooleli,” ütles Täht. Mõlemasse rühma määratakse lapsed vaid Rajaleidja suunamisega.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!