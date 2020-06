Nädalavahetus toob Haapsallu Itaalia hõngu

Kuigi sel nädalavahetusel toimuma pidanud Itaalia veinipidu jääb kehtestatud erinõuete tõttu ära, on linn siiski Itaalia hõngu ja linnakülalisi täis.

Juba täna keskpäeval lehvisid Haapsalu kohvikutel Itaalia lipud, nagu igal aastal veinipeo ajal.

Läänemaa turismi juhi Annika Mändla sõnul pole nad nädalalõppu reklaaminud, vaid see on mõeldud neile, kes otsustasid vaatamata veinipäevade ärajäämisele siiski suve Haapsalus alustada. „Ei kutsu masse, aga inimesed, kes on harjunud siin käima, siis neile me koondasime selle pakkumise,” ütles Mändla.

Mändla lisas, et traditsioonilise venipeo asemel on tänavu justkui kulgemine.

Malle-Liisa Raigla fotod