Roger Tibar: Haapsalu juhtimine vajab muutusi

Tuleva aasta sügisel on kohalikud valimised. Tegemist on võimalusega näidata kodanikuna oma meelsust võimul olevate erakondade ning spetsiifilisemalt konkreetsete inimeste suhtes. Oluline on teha kaalutletud otsus ning kaalukausi määravaks osaks ei tohiks olla fakt, et kandidaat on „tore poliitik” või „ma tean seda inimest juba ammu”.

Kohalike omavalitsuste valimiste eripära on see, et kui riigikogu valimiste puhul võivad nii mõnedki valijad tunda, et nende häälel pole kaalu (mis tegelikkuses ei vasta tõele), siis kohalikel valimistel on iga hääl kulla hinnaga. Seda teavad väga hästi ka poliitikud. Eriti need, kes istuvad korraga mitmel toolil. Valimisteni võib tunduda, et on jäänud veel palju aega, kuid erakonnad on oma koridorides asunud panema paika esmaseid plaane kohalike omavalitsuste valimiseks ning kuigi valimisplatvormid ei ole veel ilmselt lähima poole aasta jooksul lõppkuju võtmas, on erakondade esinumbrid juba talveunest ärganud. Tuleb kurbusega tõdeda, et raisakotkaste jaht jänestele (loe: poliitikute palagan valijatele) on aktiivselt alanud.

Olles noor ja aktiivne kodanik, kes huvitub oma kodukoha käekäigust, soovin siinkohal panna südamele kõikidele valijatele, eeskätt noortele: soovitan jälgida kriitilise pilguga kõiki poliitikute sotsiaalmeediapostitusi ning uudiseid nendest kohalikus ja üleriigilises meedias. Poliitikud on kavalad. Ennast valijate teadvusesse on võimalik süüa ka näiteks linnavalitsuse liikme Facebooki postituste alt, kus postituste viimastest lausetest on võimalik välja lugeda poliitikute teeneid riigikassast raha kodulinna toomises. Tegemist on varjatud valimisreklaamiga.

Siit aga küsimus: miks nii vara? Tuleva aasta valimised saavad mõneti olema murdepunktiks. Valitsuserakondade jaoks on ääretult oluline võita ning hoida valija usaldus ka kohalikul tasandil. Nii on neil rohkem juhthoobi oma maailmavaateliste ja erakonnapõhiste muudatuste elluviimiseks. Selles poleks midagi halba, kui mängu ei tuleks ahnus. Võimuahnus. Meil on Eesti kohalikes omavalitsustes mitmeid inimesi, kes on olnud valla- või linnavalitsuse juhid, volikogu juhid või volinikud juba taasiseseisvumise algusest. Tegemist on võimusõltuvusega. Tuppa värske õhu toomiseks on teinekord vaja hoida kõik aknad lahti ja ruume tuulutada. Sama on juhtivate positsioonidega. Kahjuks aga neid aknaid vabatahtlikult ei avata ning teinekord tuleb need lahti kangutada.

Haapsalu vajab muutusi. Vajab muutusi ka juhtivatel positsioonidel. Siinkohal on võimalus ka kõikidel noortel teha oma hääl senisest rohkem kuuldavaks ning anda põhjust poliitikutele teha tööd teie häälte nimel. Muudatused ei saabu meie õuele hõbekandikul. Muudatusi on võimalik ise juhtida. Oluline on mitte lasta praegu ennast juhtida varjatud reklaamil ega ka aasta pärast valimisnännina pakutaval pastakal.