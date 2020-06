Hinnalangus Eestis oli mais euroala suurim

Maikuus odavnes tarbijate ostukorv aastavõrdluses 1,7% ja eelmise kuuga võrreldes 0,7%. Euroalal tõusid hinnad mais keskmiselt 0,1%, sest mitmetes suurriikides jäi hinnakasv tagasihoidlikuks.

Eestis langesid hinnad mais euroala riikide võrdluses kõige rohkem. Energiahinnad kukkusid Eestis peaaegu sama palju kui teistes riikides (14%), kuid teenuste hinnakasv oli meil järsem. Majutusteenused odavnesid aastaga 19%, sest turismisektor on koroonaviiruse tõttu tugevalt kannatada saanud. Samuti on kiiresti langenud üürihinnad, mille põhjuseks on tarbijate sissetulekute vähenemine. Kahe viimase kuuga on üür odavnenud 13%.

Hindade langusele aitab Eestis palju kaasa ka valitsuse maksupoliitika. Mais jõustusid madalamad diislikütuse, maagaasi ja elektriaktsiisi määrad. Samuti panustab hinnalangusse jätkuvalt ka alkoholiaktsiisi langetamine, mis jõustus eelmise aasta juulis. Aktsiisikärbete kogumõju hindadele ulatub praegu –0,6 protsendipunktini.

Nõudluse vähenemine soosib tööstuskaupade odavnemist, sest jaekaubandusettevõtete müügimaht on kukkunud rohkem kui kümnendiku võrra. Ebakindluse suurenemine on sundinud paljud tarbijad ooteseisundisse, mistõttu kinnisvaratehingute arv on märgatavalt vähenenud.

Sulev Pert, Eesti Panga ökonomist