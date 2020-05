Juhtkiri: raske kevad

Sel kevadel kujunenud olukord oli kõigile ootamatu. Kogu elu tuli ümber korraldada. Paljud pidid kontori koju kolima, koolilapsed hakkasid kodus õppima ja lasteaialastel oli soovitatav samuti koju jääda.

Raske oli kõigil. Paljudel on koroonaväsimus ja soov naasta harjumuspärasesse elurütmi. Seepärast on mõistetav, et vanemad soovivad pärast eriolukorra lõppu lapsed tagasi lasteaeda viia ja just sinna, kus võsuke on harjunud olema, mitte parasjagu lahti olevasse valvelasteaeda.

On mõistetav, et kõiki lasteaedu ei ole mõtet avada, kui terve linna peale tahab lasteaias käia vaid kahe maja jagu lapsi. Seda enam, et eriolukorra lõpust suveni jääb vaid kaks nädalat. On tavapärane, et juunis lasteaias käijate arv väheneb ja lapsed jäävad koju suvepuhkusele. On siis vaja kaheks nädalaks kõik lasteaiad taas lahti teha või mitte? Haapsalu pole lasteaedu paljude vanemate meelehärmiks avanud. Lasteaedade küsimus on jõudnud õiguskantslerini. Mis tema sellest arvab, selgub mõne aja pärast.

Mis oleks õige? Ühest küljest oleks lastel, kellel uues kohas kohanemine läheb raskelt, kindlasti vaja oma lasteaeda, oma õpetajaid ja oma rühmakaaslasi, nii et lasteaiad tuleks avada. Samas on ka lapsi, kes lähevad suure rõõmuga uut kohta avastama ja valvelasteaias käia pole neile probleem.

Linn on halbadest valikutest teinud enda hinnangul parima – kõigile, kellel on olnud lasteaiakohta vaja, on see tagatud, kuid maju on majanduslikel kaalutlustel lahti tehtud nii vähe kui võimalik.

Hoopis tähtsam küsimus on see, mis saab sügisel. Ei ole veel teada, kas tuleb uus koroonapuhang või mitte. Kas jätkub tavapärane, harjunud elu või tuleb sügis kevade sarnane? Ehk on siiski mõistlikum lahti teha kõik lasteaiad ning hoida seal korraga vähe lapsi? Majanduslikult pole see küll otstarbekas, kuid on parim nii lastele kui ka viiruse tõkestamiseks.