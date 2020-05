Õiguskantsler nõuab Haapsalu lasteaedade sulgemise kohta linnalt aru

Haapsalus on pärast eriolukorra lõppu avatud vaid kaks lasteaeda – Endla tänaval asuv Päikesejänku ja Põllu tänaval olev Tareke.

Et kolm Haapsalu lasteaeda on pärast eriolukorra lõppu endiselt suletud, on teinud pahaseks lapsevanemad ning selle kohta on selgitust nõudnud õiguskantsler.

Läinud nädala kolmapäeval saatis õiguskantsleri kantselei Haapsalu linnapeale Urmas Suklesele kirja, kus küsib, millistel õiguslikel alustel ei võimaldata kõigil lastel pärast eriolukorra lõppu käia lasteaias, kus on neile koht antud. Õiguskantsleri poole pöördus sama küsimusega üks Haapsalu lapsevanem.

Õiguskantsleri kantseleist saabunud kirjas tuletatakse linnapeale meelde, et Eestis on eriolukord lõppenud. „See tähendab, et lasteaedade töö korraldamisel tuleb taas lähtuda õigusaktidest, mille alusel seda avalikku teenust tavaolukorras võimaldatakse,” seisab kirjas.

„Me ei oska praegu kommenteerida, tahame teada, millistele õigusaktidele linn tugineb,” ütles kirja koostanud õiguskantsleri kantselei sotsiaalsete õiguste osakonna vanemnõunik Aigi Kivioja.

