Lääne-Nigula vald kandis Taebla koolimaja maha

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas eilsel istungil valla bilansist maha kanda Taebla koolimaja.

Nüüdseks lammutatud koolimaja jääkväärtus oli 836 000 eurot. Vallavolinik Jüri Oti küsimusele, mille alusel hoone väärtus on arvestatud, vastas Lääne-Nigula valla eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna, et nii on see olnud juba Lääne-Nigula valla esimese ühinemise ajast ning vahepeal pole ümber- ega allahindamisi tehtud.

