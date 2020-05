Detailplaneeringu avalikustamisest teatamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 Lääne-Nigula vallavalitsus teatab, et Lääne-Nigula vallavalitsus on 12.05.2020 korraldusega nr 2-3/20-224 võtnud vastu Oru külas koostatava Karjamaa katastriüksuse 55201:001:0704 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu ülesanne on Karjamaa katastriüksuse jagamine üheksaks krundiks, neile sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine; vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.

Planeeritav tegevus on kooskõlas kehtiva Oru valla üldplaneeringuga, sest planeeringuala asub detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning perspektiivses elamuehituspiirkonnas. Planeeringuala ei asu Natura alal ega kaitsealal, samuti puuduvad alal muud looduskaitselised piirangud.

Korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek Taebla alevikus Haapsalu mnt 6

Lääne-Nigula vallamajas 3.06.2020–17.06.2020 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel https://www.laanenigula.ee/menetluses.

Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Lääne-Nigula vallavalitsus