Lastearst: viirus ei ole kuhugi kadunud

Haapsalu lastearst Alge Vare tuletab lapsevanematele meelde, et kuigi eriolukorra piirangud said leevendust ja laste mänguväljakud on jälle avatud, ei ole koroonaviirus veel kuhugi kadunud.

„Soovin esmalt kõiki tänada selle eest, et olete nii ilusti eriolukorra piirangutest kinni pidanud ja Läänemaa piirkonna koroonahaigestumise madalal hoidnud,“ ütles Vare.

Samas paneb ta lapsevanematele südamele, et mänguväljakutel tuleks jätkuvalt valitsuse kehtestatud piirangutest ja soovitustest kinni pidada.

„Lastega terviserajal sportimine, mänguväljakutel viibimine ja metsas matkamine ei sea ju kedagi ohtu. Väljas on veel üsna jahedad ilmad ja viirus külmas kaua ei püsi, kuid pindadel võib siiski säilida nakatumisvõimelisena kuni 72 tundi,“ selgitas Vare, miks mänguväljakute atraktsioonid võivad endast ohtu kujutada.

Vare sõnul ei peaks mänguväljakule minema köhiva või nohuse lapsega, atraktsioonidel turnides võiks lastel käes olla kindad ja mänguväljakult lahkudes tuleb käed korralikult ära pesta.

„Emmed, jälgige palun, et laps ei katsuks pesemata kätega mänguhoos oma silmi, nina ja suud. Vee joomiseks olgu igal lapsel oma tass või pudel. Võimalusel rakendage ka mänguväljakul 2 meetri distantsi ja 15 minuti reeglit,“ ütles Vare.

On arusaadav, et piirangud on inimesed ära väsitanud ja ilusad ilmad tekitavad tahtmise suurema vabaduse järele. Vare selgitas aga, et tavapärase elukorralduse juurde jõuame kõige kiiremini tagasi siis, kui tekitame viirustele ja mikroobidele ebasoodsaid tingimusi.

„Kunagi tulevad paremad ajad, aga ennekõike tuleb enda ja teiste tervist hoida,“ ütles Vare.