HÕFF annetab osa piletitulust toidupangale

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival annetab osa piletitulust Läänemaa toidupangale.

8.–10. maini kroonaviiruse tõttu internetis toimuv HÕFF toetab sellega oma kodulinna Haapsalu puudustkannatavaid inimesi.

„Me tahame keerulisel ajal aidata neid, kes kõige rohkem abi vajavad,” ütles HÕFFi korraldava Pimedate Ööde filmifestivali tegevjuht Mikk Granström. „Ja festivali pileteid või passi ostes on see võimalus ka kõigil meie vaatajatel.”

Läänemaa toidupanga eestvedaja Anu Aljaste-Sits ütles, et koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu on vajadus toiduabi järele oluliselt kasvanud ja iga abi teretulnud. „Peame olema valmis aitama ka neid, kes on jäänud töötuks või töötavad osalise koormusega ja ei tule ots otsaga välja. Läänemaal ei suurene töötus küll enam endise tempoga, kuid siiski on meil kokku ligemale 700 töötut, kellele lisanduvad palgas kaotanud inimesed,” rääkis ta.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali filme saab tänavu vaadata virtuaalses kinosaalis Elisa Stage üle kogu Eesti. Kavas on 22 pikka mängu- ja 15 lühikest õudus-, fantaasia- ja põnevusfilmi neljalt kontinendilt, lisaks hulk reaalajas toimuvaid kohtumisi autoritega, temaatilisi vestlusringe, raamatuesitlusi ja muid üritusi.