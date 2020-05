Peamised vead, mida sa pead vältima, et olla online kasiinos edukas!

Iga inimene võiks vähemalt korra elus proovida kasiinomänge ja praegusel ajal on see lihtsam kui kunagi varem. Ligipääs online kasiinodele on vaid mõne kliki kaugusel ja selleks, et saada naudingut kasiinomängudest, ei pea oma kodust välja minema.

Kuid selleks, et online kasiinot täielikult nautida, tuleb esmalt tutvuda juhendite ja õpetustega, mis igal veebikasiino lehel on olemas. On väga palju inimesi, kes proovivad mängida online kasiinomänge ja siis pettuvad selles, kuna nad ei tutvu elementaarsete juhendite ja õpetustega.

Lisaks sellele on ka mitmeid vigu ja väärarusaamu, mis on välja kujunenud. Selles artiklis toomegi välja need peamised vead, mis inimesed teevad ja väärarusaamad, mis neil on.

„Süsteemide“ järgimine online kasiinodes

Paljudel mängijatel on arusaam, et igal hasartmängul on oma süsteem. Kui sa juhtud vestlema mõne regulaarse hasartmängijaga, siis ta võib sulle rääkida mingist teatud „süsteemist,“ mida ta kasutab, et olla konkreetses mängus edukas. See süsteem peaks olema lollikindel, sest neid on aastaid kasutatud jne. Kuid sellised mängijad ei maini kunagi, mis on nende kogukasum ja kahjum selles mängus.

On suur vahe strateegiatel ja süsteemidel. Strateegia põhineb matemaatikal ja võidu tõenäosuses, mis aitab sul saada eelist maja vastu mängides. Erinevate kasiino strateegiatega saad sa tutvuda külastades erinevaid veebilehti, kus online kasiino mängude strateegiaid lahatakse. Süsteem omakorda põhineb pigem ebausul kui mingitel konkreetsetel valemitel.

Loomulikult sa võid järgida mingeid süsteeme, mida keegi on sulle öelnud, aga sa võid olla kindel, et need ei anna sulle eelist. Selleks, et olla kasiinomängudes edukas, peab sul olema kindel faktidel põhinev strateegia ja loomulikult õnne, sest tegemist on ikkagi õnnemängudega.

Kaotuste tagaajamine online kasiinodes

Üks kõige levinumaid „süsteeme,“ mida paljud mängijad kasutavad on kaotuste tagaajamine panuseid kahekordistades. Kindel võid sa olla selles, et see toob sulle ainult kahju. Esiteks, peab teil panuse pidevaks kahekordistamiseks olema märkimisväärne raha summa. Teiseks, on suur tõenäosus, et laual kus te mängite, on panuste limiit ühe käe kohta, millega sa võid välja tulla.

Veebikasiinod on väga kogenud ja teavad selliseid trikke, sest kui inimesel on piisavalt raha ja närvi, siis ta võib raskest perioodist üle saada ja siis lõpus jällegi suurelt võita. Kaotuste tagaajamine online kasiinos on väga halb mõte.

Kõige õigem viis alustamiseks on välja mõelda number, mida te olete valmis kaotama, ilma et see suuremat probleemi tekitaks. Sealt edasi, olenevalt sellest kuidas teil mängus läheb, võite panuseid suurendada. Pea meeles, et igal mängul on omad koefitsiendid, ja kui sa kasutad õigeid strateegiaid ja oled järjepidev, siis sa võid pikas perspektiivis olla väga edukas ilma liigselt riskimata.

Käte valesti mängimine

See on viga, mille võivad teha kõik mängijad veebikasiinodes, hoolimata sellest, mis tasemel neil hasartmänge võib olla. Iga käsi, mida sa kasiinos mängid, kulutab su raskelt teenitud raha. Üks väike viga võib osutuda väga kulukaks.

Põhjusi, miks mängijad veebikasiinodes käsi valesti mängivad, võivad olla palju. Üks peamistest põhjustest on kindlasti mängureeglite mitte tundmine. Kõige lihtsam lahendus muidugi on mängu juhendi põhjalik läbilugemine või siis küsida diileri käest selgitusi kui reeglite osas jääb miskit selgusetuks. Diilerid muidugi ei saa anda nõu strateegia osas, vaid ainult selgitada reegleid.

Teine peamine põhjus, miks mängijad käsi valesti mängivad, on tähelepanu hajumine. Alati peab mängija olema keskendunud sellele, mis kätt nad parasjagu mängivad, mitte sellele mis nende ümber toimud või mida vastasmängijad teevad. Tegemist on siiski pärisrahaga ja mängijate keskendumine on kerge kaduma, eriti siis kui teie mängukord on läbi.

Liiga suured panused online kasiinodes

Paljud algajad mängijad, nii veebikasiinodes, kui ka tavalistes kasiinodes, kipuvad oma panuseid liiga suureks ajama. Võiks öelda, et üks olulisimaid, kui mitte kõige olulisem aspekt, on hallata oma bankrolli mängu jooksul. Kui sa oled paika seadnud kindla summa mida sa oled valmis kaotama, siis tuleb seda panustamisel ka meeles pidada. Üks lihtne rusikareegel seoses teie rahaga on järgmine:

Ärge kunagi panustage ühe käega rohkem kui 10% oma bankrollist.

Seda võid sa vastavalt mängu käigule natuke siia-sinna reguleerida, aga enamasti tasuks sellest rusikareeglist kinni pidada. Algajatele jääb väga tihti see põhitõde märkamata ja see võib tekitada väga suure miinuse mängu lõpus.

Liiga suur ahnus

Olen päris tihti maininud online kasiinodes kaotatavate summade haldamise vajalikkusest, kui harvem mõeldakse selle üle, et mis on see kasum millega sa oled nõus lõpetama ja siis minema jalutama.

Veebikasiinodes mängimine pole kindlasti lihtne, sest kohe algusest peale on koefitsiendid sinu vastu. Aga vahel juhtub, et sulle läheb väga hästi ja juhtub olema sinu päev. Kindlasti oled sa sellistest olukordadest kuulnud või ise kogenud, kus sa ajad taga järjest suuremaid ja suuremaid võite ning siis lõpuks kõik kaotada ja isegi miinusesse langeda.

Kui sa alustad mängimist interneti kasiinos, siis kindlasti tasuks mõelda välja summa, mis sa oled valmis kaotama ja ka võitma, ning siis, kui see number on saavutatud, mängimise lõpetama. Oskus õigel ajal lõpetada, on online kasiinos mängimise puhul ülimalt oluline.

Enesekontrolli kaotamine veebikasiinodes

Kaotusseisus olles kipuvad paljud mängijad kaotama enesekontrolli ja veebikasiinod pole selles suhtes mingi erand. See on täiesti arusaadav, sest kaotusseisus olemine tekitab palju stressi aga see kindlasti ei õigusta ebaviisakat ja sündsusetut käitumist. Alati tuleb jääda viisakaks ja säilitada kontrolli enese üle ka kõige raskematel hetkedel.

Need olid siis mõned peamised vead, mida mängijad online kasiinodes ja kasiinodes üleüldse kipuvad tegema. Kindlasti tasuks mõelda nende vigade üle ja nii palju kui võimalik neid vigu vältida. Online kasiinodes mängimine peaks olema meeldiv kogemus kõigile ja mida rohkem sa suudad neid vigu vältida, seda rohkem sa mängimist naudid ja seda suuremad on ka sinu võiduvõimalused.