Kodune bassein ei ole ainult rikaste pärusmaa

Kas teie pere soovide nimekirjas on juba aastaid soov endale koju bassein saada? Nüüd kui soojad ilmad on käes oleks ideaalne aeg hakata endale valima sobivat välibasseini, mis sobiks ideaalselt kokku teie koduhoovi ja pere vajadustega.

Ennem välibasseini ostu soovitame teil kindlasti teha vastav kodutöö, teada saamaks, milline bassein oleks teile kõige sobivam – suuruse, laiuse, kuju ja materjalide poolest. Suure valiku erinevaid välibasseine leiate Kaup24 veebilehelt. Selleks, et saaksite enda otsuse kergemini teha jagame teiega 5 mõtet, mida tuleb silmas pidada ennem basseini ostu.

Basseini asukoht

Ennem basseini ostu on soovitatav valida välja oma õuehoovist juba sobiv ala, kuhu basseini paigaldada soovite. Mõõtke antud ala, et saada aimu kui suure või väikese basseini te endale soetada saate.

Ärge unustage, et basseinidega käivad kaasas ka erinevad seadmed. Teil on vaja pumba ja filtri, teki või redeli ja muude lisatarvikute jaoks piisavalt suurt kohta. Samuti pidage meeles, et mõned ovaalsed ja ristkülikukujulised basseinid vajavad raami tugesid, mis võtavad väljaspool basseini lisa ruumi.

Basseini tüüp

Basseinide tüüpe on väga erinevaid, populaarsemad neist on laste bassein, täispuhutava äärega basseinid ja raamiga basseinid.

Lastebasseinid

Võrreldes teiste basseini tüüpidega on lastebasseid kõige lihtsamini paigaldatavad ja veega täidetavad vaid mõne minutiga. Samuti on need basseinid enamasti odavamad, kuid neil on samas väiksem funktsionaalsus ja neid basseine kasutatakse ilma filtriteta ja muu basseini tehnikata, mistõttu tuleb vett vahetada palju sagedamini.

Täispuhutava äärega basseinid

Täispuhutava äärega basseinid on palju vastupidavamad ja vee mahukamad. Basseini toetamine toimib lihtsal põhimõttel – basseini valatud vesi põhjustab survet basseini seinale, kuni need saavad vajaliku kuju ja jäikuse. Seetõttu on täispuhutava äärega basseinid tavaliselt ümmargused.

Raamiga basseinid

Raamiga basseinid on kõige vastupidavamad tüübid, kuna need on valmistatud tugevast riidest ja terasest konstruktsioonist, mis muudab need basseinid kauakestvaks.

Tugev konstruktsioon võimaldab basseinil mahutada enam kui kümme inimest, kuid basseini kokkupanemine võtab palju rohkem aega, kui teistel basseini tüüpidel. Raamiga basseinid võivad olla nii ümmargused kui ka ristkülikukujulised.

Suurus ja kuju

Enamik maapealseid basseine on kas ümmargused või ovaalsed, kuid saadaval on ka mõned uued ristkülikukujulised mudelid. Pidage meeles, et ovaalsed ja ristkülikukujulised basseinid vajavad eraldi tuge, et püsti püsida.

Basseine on olemas erinevates suurustes. Mõõtmed peate hoolikalt läbi mõtlema, kuna need määravad teie basseini kasutamise. See on teie valik, sõltuvalt teie soovidest ja suplemise tüüpidest ning tegevustest, mida soovite basseinis teha. Näiteks kui soovite basseini lõõgastumiseks võib sobida teile ideaalselt väike basseini, kui eelistate rohkem aga supelda võiksite mõelda veidi suurema variandi peale.

Basseinid on saadaval mitmes seina kõrguses, sealhulgas 42-, 48-, 52- ja 54-tollised. Seina kõrgus määrab, kui sügav basseinivesi võib olla. Kui teie kodus on väikseid lapsi on soovitatav valida väiksem kõrgus, kuna sügav vesi võib lapsi hirmutada. Teiselt poolt tasub valida sügavus, mis on mugav ka täiskasvanud ujujatele.

Varustus ja lisaseadmed

Valige enda uuele basseinile vajalik varustus ja lisaseadmed, näiteks erinevad filtrid, mis hoiaksid teie basseini puhta ja kvaliteetsena. Suure valiku basseini filtreid leiate Kaup24 veebipoest. Teie eelarvest ja eelistustelt lähtuvalt on olemas väga palju valikuid – olete mõelnud filtrite, basseiniredeli, joogi ning suupistete hoidjale, hooldusvahendite või suure katte peale?

Samuti on olemas basseinivalgusti, mis seavad teie basseini atmosfääri ja meeleolu, kuid pakuvad täiendavat turvalisust ujujatele ka öösel.

Basseini puhastamine

Basseinipuhastusvahendid pakuvad eeliseid ja teatavat mugavust, mida basseinide omanikud vajavad. Kuna basseini filtrid ei eemalda üleliigset prahti, lehti ega muid suuri esemeid, mis võivad olla langenud teie basseini põhja, peate need objektid ise eemaldama. Selle töö jaoks oleks ideaalseks abimeheks basseinivõrk, mis teeb töö kiirelt ja hästi ära.

Samuti on basseini jaoks olemas erinevad puhastusvahendid, mis tapavad baktereid, keelavad vetikate õitsemise ja eemaldavad muid saasteaineid, millega te ei soovi kokku puutuda. Klooritabletid on tänapäeval basseinides kõige tavalisem kloori vorm. Need on tavaliselt ühe- ja kolme tollise suurusega ning neid kasutatakse koos kloorisöötja või ujukiga.