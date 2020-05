Rahvusooper tähistab Tšaikovski 180. sünniaastapäeva virtuaalsete lühikontsertidega

Kuigi Haapsalu Tšaikovski festival jääb koroonaviiruse tõttu ära, tähistab rahvusooper Estonia juubelinädalaga 180 aasta möödumist kuulsaima vene helilooja Pjotr Tšaikovski sünnist ja alustab virtuaalsete lühikontsertide sarja.

Homme, 7. mail, helilooja sünniaastapäeval, tuuakse teatri virtuaalkanalites publikuni lühikontsert Tšaikovski loomingust, laupäeval näitab rahvusooper oma Facebooki lehel ülekandena ooperit „Padaemand“, mille lavastaja on Arne Mikk ja kunstnik Eldor Renter. Ka sel nädalal alguse saanud Eesti Rahvusballeti balletihommikutel kõlab Tšaikovski muusika.

Neljapäevaõhtune lühikontsert kannab pealkirja „Jubilate – Tšaikovski 180“, helilooja teoseid esitavad ooperisolistid Heli Veskus ja Priit Volmer ning viiulimängija Sigrid Kuulmann. Ühtlasi avab kontsert virtuaalsete lühikontsertide sarja, kus Estonia ooperilauljate ja instrumentalistide esituses kõlavad katkendid teatri repertuaaris olevatest teostest ning artistide lemmiklood.

„Praegusel erandlikul ajal on ülioluline hoida loomingulist sädet ja kunstilist vormi,“ ütleb Rahvusooper Estonia kunstiline juht ja peadirigent Arvo Volmer. „Meie ei maga, tegutseme võimaluste piires aina edasi ja toome publikuni tänavuse kevade erilises olukorras tärganud muusikalised võrsed,“ lisab ta.

Rahvusooperi lühikontsertide sarjast saab publik osa Estonia kodulehe ja Facebooki kanali vahendusel. Kontserdid hakkavad toimuma neljapäeviti ning koondavad poole tunni sisse klassikalist muusikat ja kohtumisi rahvusooperi artistidega.

Tšaikovski juubelinädal ja lühikontsertide programm on osa Rahvusooper Estonia ettevõtmistest internetis. Eriolukorra pikendamise tõttu oli teater sunnitud käimasoleval, 114. hooajal etenduste andmise katkestama, ent rahvusooperi hooaeg jätkub virtuaalselt. Aprilli algusest kannab Estonia laupäeva õhtuti oma Facebooki lehel üle lavastuste salvestusi, Eesti Rahvusballett on alustanud virgutavate balletihommikute videosarja, kingitusena õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele on Estonia oma kodulehel käima lükanud online-muusikatunnid. Kõik kevadhooaja ära jäänud etendustele pileti ostnud külastajad saavad endale sobival ajal teatrisse tulla siis, kui nakkusohtlik olukord on taandunud.