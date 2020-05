Esmaspäevast võib kaubanduskeskused avada

Tulevast esmaspäevast, 11. maist võib kaubanduskeskustes taas avada müügi- ja teenindussaalid ning toitlustusasutused juhul, kui seal tagatakse desinfitseerimisvahendite olemasolu ning peetakse kinni 2+2 reeglist.

„Jaekaubanduses töötab üle 50 tuhande inimese ja kaubanduskeskuste sulgemine mõjutas selgelt väga suurt osa neist,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Piirangute leevendamine aitab tagada sissetuleku kaubanduskeskuste töötajatele ja nende teenindamisega seotud valdkondadele, näiteks hulgikaubandus, teenindus ja transport. Loodetavasti saame sellega vähendada ka koondamiste laine ulatust,“ selgitas Aas. Lisaks paranevad ministri hinnangul ka teatud teenuste kasutamise võimalused, mis polnud küll elutähtsad, kuid siiski tavapärase igapäevaelu osaks nagu nt kinga- ja kellaparandused, lemmikloomapoed ja ilusalongid.

Samast kuupäevast võib toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes kaasamüük, toitu pakkuda ka kohapeal. Samas jääb kehtima piirang, mille kohaselt peab toidu kohapeal tarbimine lõppema hiljemalt kell 22, et vältida restoranides, kohvikutes ja baarides inimeste õhtust kogunemist.

Endiselt jäävad suletuks laste mängutoad, kasiinod, mänguautomaatide saalid ning meelelahutus- ja lõbustusasutused, sealhulgas keegli-, bowlingu- ja piljardisaalid ning täiskasvanute klubid. Samuti jääb nii kaubanduskeskustes kui mujal kehtima avalike kogunemiste, kinoseansside, ööklubiürituste, etenduste, kontsertide ja konverentside korraldamise keeld.

Eriolukorra lõpuni on kõigil kaubanduskeskuste klienditeenindajatel soovituslik kanda suletud ruumis isikukaitsevahendeid.

Aas rõhutas, et piirangute leevenemisel on oluline nii kaupmeeste kui iga inimese vastutustundlik käitumine, et ära hoida nakatumise märkimisväärset suurenemist. „Oluline on, et kaubanduskeskustes käimine oleks nende avamisel turvaline. Võimalusel tuleb keskust külastada üksinda ja oma ostud kodus eelnevalt läbi mõelda,“ lisas minister.

Kaubanduskeskustele seatud nõuete teevad järelevalvet kohalik omavalitsus koostöös politseiga.