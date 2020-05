Põhikool jätkab distantsõppel

Haapsalu ja selle ümbruse koolides jätkub koduõpe ka pärast 15. maid, kooli tulevad vaid üksikud õpilased.

Haapsalu põhikooli 660 last ja 70 õpetajat jätkavad distantsõppega kooliaasta lõpuni 5. juunil. Raskustesse sattunud õpilased peavad tulema kooli. Kui palju neid on, ei osanud Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni eile veel öelda. „Kuidagi peame ka õpikud kätte saama, nii et erigraafiku järgi mingi liikumine peab koolis toimuma,” ütles Mahoni.

Põhikooli lõpetab tänavu 90 last, kelle lõpuaktus pidi olema 13. juunil. „Aktust senisel moel kindlasti ei tule, aga kuidas ta tuleb – peab arutama,” ütles Mahoni. Lõpueksamid jäävad ära, aga lõputunnistuse peavad lõpetajad kätte saama.

Nooremad klassid saavad harjunud pabertunnistuse asemel e-tunnistused – hinded pannakse välja e-koolis. „Võimalik, et pabertunnistuse saavad nad kätte alles 1. septembril,” ütles Mahoni.

Distantsõpe algas koolides 16. märtsil pärast eriolukorra väljakuulutamist. „Mina arvestasin juba siis sellega, et tänavu kevadel lapsed enam kooli ei tule,” ütles Mahoni. „Kerge ta ei ole, aga see on üle maailma nii, ei ole meie üksi.”

Taebla koolis jätkub noorematel klassidel distantsõpe, 9. klass tuleb kooli üks-kaks korda nädalas. Kooli tulevad ka need nooremad, kellel on teadmistes lüngad. „Kui palju neid on, selle saame homme teada,” ütles Taebla kooli õppejuht Kersti Lõhmus. „Siis paneme logistika paika – kes millal kooli tuleb. Jälgime, et koolis ei oleks korraga üle kümne lapse.” Aastahinded e-koolis pannakse välja 3. juuniks. 18 lõpetajat saavad tunnistuse Lõhmuse sõnul kätte nii, et see jääks meelde.