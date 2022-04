Jaanus Karilaid võib majandusminister Taavi Aasa välja vahetada

Keskerakond plaanib ERR-ile teadaolevalt majandus- ja taristuminister Taavi Aasa väljavahetamist, uus ministrikandidaat on teiste hulgas Jaanus Karilaid.

ERR-ile teadaolevalt on Keskerakonnal valminud plaan vahetada järgmisel nädalal välja majandus- ja taristuminister Taavi Aas. ERR-iga rääkinud Keskerakonna juhtivad liikmed väitsid, et Aas pole piisavalt palju paistnud avalikkuses silma, kuigi tema sisulisele tööle etteheiteid polevat.

Üks põhjus Taavi Aasa riigikogusse tagasikutsumiseks on ka erakonna juhtide soov eemaldada riigikogust Taavi Aasa asendusliige Oudekki Loone. ERR-iga rääkinud erakonna üks liidritest ütles, et Oudekki Loone käitumine Venemaa agressiooni taustal ei jäta kahtlust, et enne 9. maid tuleb ta riigikogust lahkuma sundida.

Teisipäeva õhtul koguneb Keskerakonna laiendatud juhatus.