Rahvusballett kutsub hommikuti kodus harjutama

Täna, 4. mail alustab Eesti Rahvusballett virgutavate balletihommikute videosarjaga. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 9.30 näitavad rahvusballeti juht, tantsijad ja repetiitorid Rahvusooper Estonia Facebooki lehel huvilistele balletiharjutusi ja tutvustavad balleti alustõdesid.

„Tants hoiab ihu ja hinge noorena,“ ütleb Eesti Rahvusballeti juht Linnar Looris. Ta lisab, et Estonia balletihommikud on sobilikud kodustes tingimustes järele tegemiseks ja pakuvad liikumisrõõmu ka balletikaugele inimesele.

Rahvusballeti tantsijad aitavad inimestel reipalt alustada tööpäeva kodukontoris ja mujal. Sellele lisaks annavad balletihommikud publikule võimaluse omal nahal järele proovida, mida ballett kui üks keerulisemaid tantsukunsti vorme endast kujutab, ja seda ka vaatajana paremini mõista.

Hommikused balletivideod jäävad Estonia Facebooki lehel järelvaadatavaks. Seega on balletihuvilistel võimalik oma tantsutehnikat lihvida ka hiljem, kuni ükskord on võimalik jälle teatrisse päris balletietendusi vaatama tulla.

Virgutavate balletihommikute programm on osa rahvusooper Estonia ettevõtmistest internetis. Eriolukorra pikendamise tõttu oli teater sunnitud käimasoleval, 114. hooajal etenduste andmise katkestama, ent rahvusooperi hooaeg jätkub virtuaalselt. Alates aprilli algusest on Estonia kandnud oma Facebooki lehel üle lavastuste salvestusi ja neid on praeguseks vaadanud kümned tuhanded inimesed. Kõik kevadhooaja ära jäänud etendustele pileti ostnud külastajad saavad endale sobival ajal teatrisse tulla siis, kui nakkusohtlik olukord on taandunud.

Eesti rahvusballett ja rahvusooper Estonia soovivad kõigile rõõmsat meelt ja tugevat tervist!