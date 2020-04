Politseis asus eriolukorra rikkujaid trahvima

Läänemaal on politsei seni eriolukorra nõuete eirajaid suuliselt hoiatanud, kuid eelmisel nädalal sai mõõt täis ning kaht saririkkujat ähvardab trahv või muu karistus 2 + 2 reegli rikkumise eest.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Indrek Tohter ütles, et reeglite rikkujate suhtes alustati läinud nädalal kaht väärteomenetlust, lisaks tehti kolmele saririkkujale ettekirjutus. Kokku suhtles politsei läinud nädalal 31 reegleid rikkunud inimesega.

Tohtri sõnul on need, kellega politsei eelmisel nädalal reeglite rikkumise pärast tegelema pidi, peamiselt noored – alaealised või 18. eluaasta piirimail. „Täiskasvanud on ikkagi teadlikud ja sellist korrale kutsumist ei vaja,” ütles ta. „Noortel on ilmselt sotsiaalse suhtlemise vajadus suurem.”

