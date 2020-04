Ööpäevaga uusi haigestunuid Läänemaale ei lisandunud

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2 018 COVID-19 viiruse testi, millest 2,6 protsenti ehk 53 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 39 605 uut testi, nendest 1 512 ehk 3,8 protsenti on osutunud positiivseks.

Läänemaal on positiivse testi saanuid neli. Neist vähemalt kaks on haigusest tervenenud ja kaks ei ela alaliselt Läänemaal, vaid nende elukoht on rahvastikuregistri järgi Läänemaal. Kõik neli nakatunut on mehed.

Läänemaal on kokku testitud 534 inimest. Viimase ööpäeva jooksul testiti 81 läänlast, neist 50 käisid proovi andmas autoga, ülejäänutel võeti test kodust.

Hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 122 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 162 inimest. Uusi surmajuhte ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 38 inimest.

Kõige rohkem positiivseid teste laekus rahvastikuregistri andmete järgi Harjumaal (33). Saaremaal, Tartumaal ja Pärnumaal lisandus igas ühes 4 positiivset testi. Ida-Virumaa, Hiiumaal, Raplamaal ja Viljandimaal lisandus 1 positiivne tulemus. 4 positiivset tulemust olid määratlemata elukohaga. Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55-59 (11%), järgnevad vanusegrupp 45-49 (10%) ja vanusegrupp 50-54 (10%).

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib esialgu 1. maini kõigis sotsiaalhoolekande-asutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld.