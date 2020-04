Lisandus 46 kinnitatud koroonajuhtumit

Viimase ööpäeva jooksul Eestis analüüsitud 1574 koroonatestist ostus positiivseks 46, ehk ligi kolm protsenti. Läänemaal uusi nakatunuid ei lisandunud.

Ööpäeva jooksul ükski patsient koroonaviirusesse ei surnud.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus ööpäevaga 25 uut juhtu Saaremaal ja 12 Harjumaal. Ida-Virumaal lisandus viis, Võrumaal kaks ja Pärnumaal üks juhtum. Ühe nakatunu puhul ei ole rahvastikuregistris maakonna tunnust antud.

Laupäevahommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 146 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 93 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 24 inimest. Kokku on tänaseks tehtud 29 456 testi, milles 1304 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

Läänemaa elanikest on testi teinud 346 inimest.

Sel nädalal uuendas terviseamet testimise strateegiat: alates kolmapäevast said perearstid õiguse põhjendatud kahtluse korral suunata testimisele kõiki koroonaviirusele viitavate sümptomitega inimesi sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest.

Haigestumise korral tuleb pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning vajadusel suunab testimisele. Arst hindab iga üksikut juhtumit eraldi. Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade koroonaviiruse levikust Eestis. See võimaldab täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.

Pühapäevase seisuga on enim nakatunuid ehk 11 protsenti jätkuvalt vanusegrupis 55–59, järgnevad 45–49 ja 50–54 kumbki 10 protsendiga.